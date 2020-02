Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher trieben am Morgen ihr Unwesen - Polizei sucht Zeugen

Neuss-Weissenberg (ots)

Am Donnerstag (27.02.) kam es, in der Zeit von 7:50 Uhr bis 8:55 Uhr, zu einem Tageswohnungseinbruch. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Reihenhaus an der Gladbacher Straße, indem sie die Eingangstür aufhebelten. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter Bargeld.

Nach erfolgter Spurensicherung hat das zentrale Kriminalkommissariat 14 die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Personen in der näheren Umgebung beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 mit dem zuständigen Kriminalkommissariat in Verbindung zu setzen.

Schieben Sie Einbrechern den Riegel vor! Die Polizei bietet regelmäßig Informationsveranstaltungen zum Thema Einbruchsschutz an.

Der nächste Vortrag findet am Mittwoch, den 11.03.2020, um 18 Uhr, in der Beratungsstelle an der Jülicher Landstraße 178 in Neuss statt. Um Anmeldung wird gebeten unter 02131 300-0. Weitere Informationen dazu sowie allgemeine Tipps finden Sie auf unserer Internetseite unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

