Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf/Lkrs. RW) Exhibitionist in Unterführung (15.09.2020)

Oberndorf am Neckar (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Dienstag gegen 11.45 Uhr in der Unterführung unter der Lindenstraße in der Straße "Alte Steige" eine Frau durch exhibitionistische Handlungen belästigt. Die 60-jährige Frau durchquerte die Unterführung, als sie den Mann entdeckte, der sein Geschlechtsteil zeigte. Unmittelbar darauf verschwand der Unbekannte, den die 60-Jährige wie folgt beschrieb: 16 bis 20 Jahre alt, etwa 170 cm groß, schwarze kurze Haare, bekleidet mit einem hellen T-Shirt und einer dunklen knielangen Hose. Der Mann führte einen City-Roller mit sich. Eine sofortige Fahndung der Polizei verlief negativ. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423 8101-0, zu informieren.

