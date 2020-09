Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 15.09.2020; Kriminalpolizei ermittelt wegen Verdacht eines Tötungsdelikts

Tuttlingen (ots)

Wegen des Verdachts eines möglichen Tötungsdeliktes ermittelt die Kriminalpolizeidirektion Rottweil, nachdem am heutigen Dienstag, um 05.38 Uhr, in der Hermannstraße ein 52-jähriger Mann tot auf einem Gehweg liegend aufgefunden worden ist. Beamte der Kriminalpolizei nahmen nach der Feststellung des Toten sofort die Ermittlungen auf und führten eine umfangreiche Spurensicherung im Bereich der Hermannstraße durch. Der tot aufgefundene Mann wurde zuletzt um 05.24 Uhr lebend im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofs in Tuttlingen gesehen.

Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461/941-0, zu melden.

Zur Aufklärung der Tat wurde eine Sonderkommision eingerichtet.

Staatsanwaltschaft Rottweil, Erster Staatsanwalt Herr Grundke, Tel. 0741 243-2883

Polizeipräsidium Konstanz, Polizeikommissarin Sandra Kratzer, 07531/995-1016

