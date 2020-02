Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 12.02.2020: Gewinnspielversprechen scheitert+++ Mit Blumentopf geworfen+++Führte Kreislaufkollaps zu Unfall?

Gießen (ots)

Gießen: Betrug durch Gewinnspielversprechen gescheitert

Auf einen Betrüger fiel eine 80-jährige Frau aus Gießen nicht rein. Die Unbekannten hatten sich bei ihr Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr gemeldet und behauptet, dass die Seniorin bei einem Gewinnspiel gewonnen habe. Für weitere Informationen müsse sie auf ihrem Telefon die "1" wählen um mit einer Anwaltskanzlei verbunden zu werden. Die Seniorin folgte der Aufforderung und wurde mit einer Frankfurter Telefonnummer verbunden. Eine Betrügerin meldete sich mit dem Hinweis, dass die Gießenerin 142.000 Euro gewonnen und auf einen Brief nicht geantwortet hätte. Um das Geld zu erhalten, müsse die 80-Jährige innerhalb von 24 Stunden Gutscheinkarten im Wert von 350 Euro kaufen und den Code der Anwaltskanzlei mitteilen. Glücklicherweise wurde sie misstrauisch und informierte die Polizei.

Die Kripo Gießen gibt dazu folgende Tipps, wie sich Bürgerinnen und Bürger vor solchen Betrügern schützen können:

a) Seien Sie vorsichtig bei Gewinnversprechen, insbesondere dann, wenn die Übergabe an Bedingungen geknüpft ist, zum Beispiel an das Zahlen einer Geldsumme, den Besuch einer Veranstaltung oder den Anruf eines kostenpflichtigen Telefondienstes!

b) Werden Sie angerufen, stellen Sie gezielt Fragen an den Anrufer: Nach Namen, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt, was genau Sie gewonnen haben!

c) Notieren Sie sich die auf dem Display angezeigte Rufnummer!

d) Fordern Sie auf jeden Fall eine schriftliche Gewinnbenachrichtigung!

e) Nehmen Sie nur Gewinne an, wenn Sie auch bewusst an einem Gewinnspiel - und zwar bei einem seriösen Unternehmen - teilgenommen haben. Ein seriöses Unternehmen wird die Gewinnausschüttung niemals an eine Bedingung knüpfen, zum Beispiel an das Zahlen einer Gebühr oder die Teilnahme an einer Veranstaltung! f) Prüfen Sie die Seriosität des Anrufers beziehungsweise Absenders. Wenn Sie unsicher sind, wenden Sie sich an Ihre Polizeidienststelle!

g) Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn abzufordern, d.h. keine Gebühren bezahlen oder kostenpflichtige Hotlines (Telefondienste) anrufen!

Hungen: Vier Stunden vor Autofahrt einen Joint geraucht?

Bei einer Verkehrskontrolle von Dienstagabend (11.Februar) räumte ein Autofahrer den Konsum von Drogen ein. Er habe etwa vier Stunden vor der Kontrolle einen Joint geraucht. Der junge Mann fiel den Beamten in der Untertorstraße auf. Im Auto fanden die Polizisten einen Teleskopschlagstock und stellten diesen sicher. Es folgte die Mitnahme des Fahrers zur Wache, ein positiver Drogenvortest und eine Blutentnahme. Anschließend entließen die Polizisten ihn wieder.

Linden: Dieb schlägt erneut zu und wird erwischt

Ein zunächst unbekannter Mann stahl am Montagnachmittag aus einem Getränkemarkt im Arnsburger Weg in Leihgestern mehrere Flaschen Alkohol und flüchtete. Als er am darauffolgenden Tag erneut mehrere Flaschen dort stehlen wollte, erkannte ihn ein Angestellter und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten den 36-jährigen Dieb wieder.

Gießen: Einkaufswagen vollgefüllt

Ein Dieb versuchte Dienstagabend offenbar mit einem vollgefüllten Einkaufswagen unbemerkt und ohne zu zahlen einen Discounter zu verlassen. Er befüllte den Wagen mit Essen und Getränken. Als der 48-jährige Wetzlarer das Geschäft verlassen wollte, hielt ihn eine Mitarbeiterin an und informierte die Polizei. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahl ein.

Lich: Einbruch in Langsdorf

Bargeld und Schmuck war die Beute nach einem Einbruch von Dienstag (11. Februar) in ein Mehrfamilienhaus in der Straße "In den Röderwiesen" in Langsdorf. Unbekannte hebelten an der Rückseite des Hauses eine Terrassentür auf. Sie durchsuchten mehrere Kommoden in den Räumen und flüchteten mit dem Diebesgut. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Mit Blumentopf geworfen

Am Mittwoch, 05.02.20 kam es in einem Behördengebäude in der Lahnstraße in Gießen zu einer Körperverletzung. Eine 30-jährige Frau aus Linden warf offenbar aus Wut mit einem Blumentopf nach einer Angestellten. Dabei wurde die Mitarbeiterin leichtverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen.

Gießen: Weißer Polo beschädigt

500 Euro Sachschaden beklagt die Fahrerin eines weißen VW Polos. Der Wagen der 25-jährigen Besitzerin stand am Dienstag (11. Februar) gegen 18:05 Uhr in der Gottlieb-Daimler-Straße in Gießen. Ein Unbekannter trat offenbar mit dem Fuß gegen die Fahrertür des Kleinwagens. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Mountainbike gestohlen

Am Freitag (07. Februar) stahl ein Unbekannter in der Bahnhofsstraße ein Mountainbike. Das schwarze Serious Shorline stand dort zwischen 06.30 und 15.00 Uhr und war mit einem Schloss am Fahrradabstellplatz gesichert. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Ford touchiert

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte einen am Fahrbahnrand des Eichendorffring geparkten Ford. Der schwarze Fiesta stand dort zwischen Samstag (08.Februar) 18.00 und Montag (10.Februar) 11.00 Uhr. Als die Besitzerin wieder zu ihrem Auto kam, war der linke Außenspiegel beschädigt. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

A5/Pohlheim: Wegen Bremsmanöver ins Schleudern geraten

Zu einem Unfall kam es am Dienstagabend (11.Februar) gegen 22.33 Uhr auf der Bundesautobahn 5 bei Pohlheim. Ein 37-jähriger Mann befuhr mit seinem Daimler die Autobahn in Richtung Kassel auf dem linken Fahrstreifen. Vermutlich wegen eines Bremsmanövers bei schneebedeckter Fahrbahn kam der 37-Jährige ins Schleudern und fuhr einige Meter über die Böschung. Das Fahrzeug kam auf dem Standstreifen zum Stehen. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Die Polizei schätzt den Schaden auf 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

B49/Reiskirchen: Führte Kreislaufkollaps zu Unfall?

Am Dienstag (11.Februar) gegen 14.30 Uhr kam es zu einem Unfall auf der Bundesstraße 49. Eine 59-jährige Frau aus Grünberg befuhr die B 49 von Gießen nach Reiskirchen. In Höhe der Autobahnauffahrt in Richtung Frankfurt wurde der Grünbergerin nach eigenen Angaben schwarz vor Augen und sie kam von der Fahrbahn ab. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Pohlheim-Holzheim: Eine Leichtverletzte nach Unfall

6.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls von Dienstag (11.Februar). Ein 77-jähriger Mann aus Pohlheim befuhr gegen 15.35 Uhr die Eichstraße in Richtung Mittelstraße. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der 77-Jährige auf die Gegenspur und stieß dort mit dem geparkten Daimler eines 59-jährigen Pohlheimers zusammen. Die Beifahrerin des Daimler-Fahrers wurde leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Aufgrund unterschiedlicher Aussagen sucht die Polizei nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Radfahrer nach Unfall leicht verletzt

Bei einem Unfall am Dienstag (11.Februar) gegen 19.00 Uhr verletzte sich eine 19-jährige Radfahrerin leicht. Eine 22-Jährige Frau befuhr mit ihrem BMW die Grünberger Straße stadtauswärts und wollte nach links in die Georg-Elser-Straße abbiegen. Dabei übersah sie vermutlich die Radfahrerin, die den Radweg in entgegengesetzter Richtung befuhr. Offenbar hatte die 19-Jährige die rote Fußgängerampel nicht beachtet. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die Radfahrerin leicht verletzte. Es entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Grünberg: Von der Fahrbahn abgekommen

Auf der Kreisstraße 150 kam es am Dienstagabend (11.Februar) zu einem Unfall. Eine 18-jährige Frau aus Grünberg war gegen 22.30 Uhr auf der Straße von Grünberg nach Queckborn unterwegs. Offenbar aufgrund der Witterungsverhältnisse kam sie nach links von der Fahrbahn ab. Glücklicherweise verletzte sie sich nicht. Den Schaden am Fahrzeug schätzt die Polizei auf 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Grünberg: Zu schnell unterwegs?

Zu einem Unfall kam es am Mittwoch (12.Februar) auf der Landesstraße L 3166 zwischen Weickartshain und Grünberg. Ein 18-jähriger Mann aus Grünberg kam gegen 07.44 Uhr in einer Kurve vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Grünberger verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Laubach: Toyota beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch (12.Februar) gegen 03.00 Uhr einen geparkten Toyota. Der schwarze Yaris parkte in der Lautertalstraße Höhe 19. Vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit bei winterglatter Fahrbahn kam der Unbekannte von der Fahrbahn ab und stieß mit dem Toyota zusammen. Die Polizei schätzt den Schaden auf 1.800 Euro. Der Unfallverursacher kam nicht seinen rechtlichen Pflichten nach und entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweisen zufolge könnte es sich um einen grauen BMW handeln. Wer kann Angaben zu einem grauen BMW machen, der vorne links Beschädigungen hat? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Sabine Richter Pressesprecherin

Jörg Reinemer Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0611-327663040



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell