POL-GI: Betrug durch "Love Scaming"-Frau verliert 8.600 Euro

Gießen (ots)

Landkreis Gießen:

Love Scamming" oder "Romance Scamming" ist wie eine Art Liebesbetrug in der digitalen Welt. Dem Opfer wird durch regen Nachrichtenverkehr (Kontaktbörsen, Messengerdienste, Email) das Entstehen oder Vorhandensein einer Liebesbeziehung vorgetäuscht. Das Opfer gerät in eine emotionale Abhängigkeit zum Betrüger, obwohl es nie zum direkten Kontakt kam. Versprechen werden oftmals nicht eingehalten. Aufgrund der emotionalen Abhängigkeit verfällt das Opfer dem Täter und macht alles um seine Gunst nicht zu verlieren. So überweist der Betrogene dem Täter über einen längeren Zeitraum mehrere Geldbeträge.

Diese Erfahrung machte auch eine fast 60-jährige Frau aus dem Landkreis Gießen. Sie lernte im Mai 2019 über zwei Internetportale einen vermeintlichen französischen Mann kennen, der in Siegen lebte. Das Opfer hatte so viel Vertrauen zu dem Mann, dass sie mehrere Geldbeträge nach Frankreich überwies sowie französische Geldcoupons dem Betrüger überließ. Nachdem sie ihm insgesamt 8.600 Euro anvertraut hatte, brach der Kontakt ab. Vor einigen Tagen meldete sich der angebliche Franzose wieder und bat um die Eröffnung eines Onlinekontos. Er gab an, dass er ihr das Geld zurücküberweisen wollte. Das Opfer hatte allerdings in der Zwischenzeit auf einer anderen Internetkontaktseite das Bild ihres vermeintlichen "Freundes" mit einem anderen Namen gesehen. Daraufhin vermutete sie, einen perfiden Betrug zum Opfer gefallen zu sein und erstattete Anzeige.

Scheuen Sie sich nicht die Polizei zu verständigen, wenn Sie Zweifel haben oder bereits auf einen Betrug reingefallen sind. Die Polizei wird Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Wie verhalte ich mich, wenn ich betrogen wurde?

- Brechen Sie den Kontakt ab und nutzen Sie die Möglichkeiten, einen Betrüger zu blockieren.

- Falls Sie bereits auf Forderungen der Betrüger eingegangen sind, werden diese sehr hartnäckig sein: Ignorieren Sie daher konsequent weitere Versuche der Kontaktaufnahme.

- Sichern Sie den gesamten Schriftverkehr mit den Betrügern und heben Sie sämtliche Überweisungsbelege etc. auf.

- Wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihre Polizei und erstatten Sie Strafanzeige.

- Weitere Informationen erhalten Sie auch unter www.polizei-beratung.de.

