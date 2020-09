Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto angefahren und abgehauen (13.09.2020)

Königsfeld (ots)

Bereits am vergangenen Wochenende kam es zu einer Unfallflucht in der Straße "Angelmoos" auf einem Parkplatz eines Golfclubs. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte einen schwarzen VW Touran, der von Samstag, 16 Uhr, bis Sonntag, 19 Uhr, dort geparkt war. Der Verursacher machte sich aus dem Staub, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 500 Euro an der Front des VW Touran zu kümmern. Personen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier St. Georgen, Telefon 07724 9495-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell