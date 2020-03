POL-RT: Verkehrsunfälle, Einbruch, Diebstahl von Kraftstoff

Polizeipräsidium Reutlingen

Beim Fahrstreifenwechsel nicht aufgepasst

Eine Unachtsamkeit beim Fahrstreifenwechsel hat am späten Dienstagabend am Stuttgarter Knoten zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall geführt. Ein 28-Jähriger war gegen 23.15 Uhr mit seinem Nissan Micra auf der linken Spur der Stuttgarter Straße von Metzingen herkommend unterwegs und wollte im Bereich der Kreuzung zur Straße In Laisen auf die rechte Spur wechseln. Dabei übersah er jedoch einen dort fahrenden BMW X3 einer 18-Jährigen. Bei der Ausweichbewegung verlor die Fahranfängerin die Kontrolle über ihren BMW, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge war es nicht gekommen. Durch die Kollision wurden die Fahrerin und ihre beiden 19 Jahre alten Mitfahrerinnen so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Der Sachschaden an dem BMW wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Der Wagen musste nachfolgend von einem Abschleppdienst geborgen werden. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme und der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und sechs Feuerwehrleuten im Einsatz. (cw)

Engstingen (RT): Zwei Fahrzeuge abgeschleppt

Zwei Fahrzeuge mussten nach einem Zusammenstoß am Mittwochmorgen abgeschleppt werden. Ein 19-Jähriger wollte gegen 6.30 Uhr mit einem Audi aus dem Taläcker kommend die L 230 Richtung Kohlstetten überqueren. Hierbei kam es zur Kollision mit dem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Toyota eines 37 Jahre alten Mannes. Der Toyota-Lenker zog sich leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden wird auf 8.000 Euro geschätzt. (ms)

Frickenhausen (ES): Mit Gegenverkehr zusammengestoßen

Ein Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro ist beim Zusammenstoß zweier Pkw am Dienstagmittag entstanden. Eine 49-Jährige war um 13.40 Uhr mit ihrem Skoda Fabia von der Hauptstraße nach links in Richtung Tischardter Straße abgebogen. Hierbei kam es zur Kollision mit der entgegenkommenden Mercedes A-Klasse einer 70 Jahre alten Frau. Der Skoda musste abgeschleppt werden. (ms)

Wolfschlugen (ES): Radfahrer kollidiert mit zwei Pkw

Ein Radfahrer ist am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen kollidiert. Der 37-Jährige befuhr kurz nach 16 Uhr mit seinem Mountainbike die L 1205 von Wolfschlugen herkommend bergab in Richtung Oberensingen. In einer Rechtskurve kam der Mann zu weit nach links und streifte zunächst an dem Hyundai einer 66-Jährigen entlang. Dadurch drehte sich der Radfahrer und konnte sich von seinem Fahrrad trennen. Der Mann blieb im Anschluss auf der Fahrbahn liegen. Sein Mountainbike stieß frontal gegen den Opel einer 59 Jahre alten Frau und wurde über die Motorhabe, die Windschutzscheibe sowie dem Dach hinter den Pkw abgewiesen. Der Radfahrer erlitt ersten Erkenntnissen nach glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und vorsorglich stationär aufgenommen. An den beiden Autos war erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden. (ms)

Kirchheim (ES): In Bauwagen eingebrochen und hohen Schaden angerichtet

In einen Bauwagen im Simmereswasen in Nabern ist am Dienstag in der Zeit zwischen Mitternacht und zehn Uhr eingebrochen worden. Über ein eingeschlagenes Fenster gelangte ein bislang unbekannter Täter ins Innere und entwendete mehrere Kisten Bier sowie einige Flaschen Spirituosen. Mit einer im Bauwagen aufgefundenen Axt zertrümmerte der Unbekannte im Anschluss noch die Eingangstür. Durch die brachiale Vorgehensweise entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1.500 Euro. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Ostfilder-Kemnat (ES): Vorfahrtsberechtigen übersehen

Auf etwa 17.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend an der Einmündung K 1217 / L 1192 entstanden ist. Ein 30-Jähriger war gegen 22.15 Uhr mit seiner Mercedes E-Klasse auf der Kreisstraße von Kemnat herkommend unterwegs und wollte an der Einmündung in die Landesstraße einbiegen. Dazu hielt er an der Stopp-Stelle zunächst auch an. Beim Anfahren übersah er einen auf der vorfahrtsberechtigen Landesstraße aus Richtung Scharnhausen heranfahrenden Honda Civic. Dessen 39-jähriger Fahrer hatte keinerlei Chancen mehr, um rechtzeitig zu reagieren, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde zum Glück niemand. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (cw)

Rottenburg (TÜ): Diesel abgezapft

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat sich ein Unbekannter an einem Lkw, welcher auf einem Parkplatz in der Allmandstraße abgestellt war, zu schaffen gemacht. Zwischen 20.45 Uhr und 05.45 Uhr brach der Dieb den Tank an dem Volvo auf und entwendete etwa 200 Liter Diesel im Wert von zirka 240 Euro. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. (sk)

Dotternhausen (ZAK): Drei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Drei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag leicht verletzt worden. Kurz nach 16 Uhr war eine 34-Jährige mit einem Audi A 3 auf der B 27 von Schömberg herkommend in Richtung Balingen unterwegs. An der Kreuzung auf Höhe eines Discounters fuhr sie bei Rot über die Ampel und es kam zum Zusammenstoß mit dem Seat einer 25 Jahre alten Frau, die von der Otto-Hahn-Straße kommend in Richtung L 442 unterwegs war. Die Kollision war so heftig, dass sich die beiden Fahrerinnen sowie eine 25-jährige Beifahrerin in dem Seat verletzten. Sie mussten vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An beiden Fahrzeugen war wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von etwa 10.000 Euro entstanden. Sie mussten abgeschleppt werden. (ms)

