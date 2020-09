Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Lkrs. KN) Verkehrsunfall mit zwei Radfahrerinnen (14.09.2020)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Leicht verletzt wurde eine 60-jährige Pedelec-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 13.00 Uhr in der Fürstenbergstraße. Eine 36-jährige Fahrradfahrerin fuhr in Richtung Luisenstraße und wollte über einen Fußgängerüberweg nach links ohne Handzeichen abbiegen. In diesem Moment wollte die nachfolgende Pedelec-Fahrerin die 36-Jährige überholen. Bei dem Zusammenstoß stürzten beide Frauen, wobei die ältere Frau sich eine Fraktur am Sprunggelenk zuzog.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell