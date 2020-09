Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlheim/Lkrs. TUT) Auto in Teich versenkt (15.09.2020)

Mühlheim an der Donau (ots)

Zu einem Bergungseinsatz wurden die Polizei, das DLRG, die Freiwillige Feuerwehr und das DRK am Dienstag gegen 22 Uhr an einen Teich in der Straße "Altstadt" gerufen. Eine 66-jährige Frau hatte ihren Seat an einem abschüssigen Bereich in der Straße abgestellt. Da bekannt war, dass die Handbremse des Autos verrostet war, zog sie die Handbremse nicht an und legte auch keinen Gang ein. Daraufhin rollte der Seat weiter, überquerte die Fahrbahn, fuhr die Böschung hinab und stürzte in einen dortigen Forellenteich. Der Seat war fast komplett versunken, die Einsatzkräfte des DLRG und die Freiwilligen Feuerwehren Fridingen, Stetten und Mühlheim konnten den Wagen jedoch bergen. Die Ermittlungen der Polizei und des Wasserwirtschaftsamtes dauern an. Verletzte gab es keine.

