Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbrecher steigen über Dach ein

Hamm-HeessenHamm-Heessen (ots)

Über das Dach eines Drogeriemarktes an der Ahlener Straße stiegen bislang unbekannte Einbrecher in der Zeit von Samstag, 31. Oktober bis Montag, 2. Novemver, in ein Büro der Filiale ein. Die Täter schnitten ein Loch in das Metalldach, entfernten Teile der Zwischendecke und gelangten über eine Leiter in den Raum. Nach derzeitigem Stand machten sie keine Beute. Hinweise nimmt die Polizei unter 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (hei)

