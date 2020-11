Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Raubüberfall auf Kiosk

Hamm-OstenHamm-Osten (ots)

Drei männliche Unbekannte überfielen am Sonntag, gegen 23 Uhr, einen Kiosk auf dem Caldenhofer Weg. Die Täter erbeuteten unter Vorhalt eines Messers Zigaretten und Bargeld. Der 30-jährige Verkäufer wurde bei dem Überfall leicht verletzt. Nach der Tat flüchteten die Räuber über den Holunderweg in Richtung Norden. Ein Täter ist von schlanker Statur, etwa 20 Jahre alt, zirka 1,6 bis 1,7 Meter groß und trägt kurze, braune Haare. Er war bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer schwarzen Seidenhose, ähnlich einer Pyjamahose. Der Mann sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent und hat ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Er sprach Deutsch mit arabischem Akzent. Der zweite Täter ist von kräftiger Statur, etwa 27 bis 29 Jahre alt und zirka 1,8 bis 1,9 Meter groß. Der Mann hat braune Augen und trägt einen dichten Bart. Die Augenpartie war schwarz geschminkt, bzw. bemalt. Er war mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet. Über dem Kopf trug er eine Sturmhaube. Der dritte Täter ist ebenfalls von kräftiger Statur und etwa 1,8 bis 1,9 Meter groß. Er war bekleidet mit einer auffälligen, übergroßen Jacke mit bunten Streifen in den Farben rot, gelb und orange. Der Mann trug darüber hinaus eine schwarze Maske. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ag)

