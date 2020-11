Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Polizeibeamte nach tätlichem Angriff verletzt

Hamm - WestenHamm - Westen (ots)

Am Sonntagmorgen, 01. November 2020, wurden zwei Polizeibeamte gegen 4 Uhr auf der Bodelschwinghstraße im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen von mehreren Personen angegriffen und verletzt. Die zwei 37- und 41-jährigen Polizeibeamten des Polizeipräsidiums Hamm fahndeten im Bereich des Hammer Westens nach mehreren Tatverdächtigen, die zuvor einen Pkw aufgebrochen haben sollen. In der Bodelschwinghstraße wurde dann eine unbeteiligte Personengruppe angetroffen und von den zivilen Polizeibeamten nach Hinweisen befragt. Plötzlich und ohne ersichtlichen Grund schlug die Stimmung innerhalb der alkoholisierten Personengruppe um und richtete sich gegen die Polizei. Die beiden Polizeibeamten wurden aus der Personengruppe heraus beleidigt und von drei Personen körperlich angegriffen. Nur durch Hinzuziehung weiterer Einsatzkräfte konnte der Angriff beendet werden. Zwei Störer (24 und 22 Jahre alt) wurden in Gewahrsam genommen, eine Jugendliche wurde ihren Eltern übergeben. Die beiden Polizeibeamten mussten im Krankenhaus behandelt werden. Sie wurden leicht verletzt und verblieben dienstfähig. Gegen die drei Hauptstörer wurde ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. (ab)

