Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in ein Vereinslokal

Hamm - WestenHamm - Westen (ots)

Am Sonntag, 01. November 2020, wurde gegen 3 Uhr in ein Vereinslokal an der Waterloostraße eingebrochen. Ein Zeuge hörte zur angegebenen Zeit, wie eine Fensterscheibe zu Bruch ging. Bei der anschließenden Nachschau stellte er eine eingeschlagene Scheibe an dem Vereinsheim fest. Täter waren nicht mehr vor Ort. Die Täter verschafften sich offensichtlich durch das zerstörte Fenster Zugang zu den Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld und Spirituosen. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ab)

