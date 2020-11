Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Raub auf der Südstraße

Hamm - MitteHamm - Mitte (ots)

Am Sonntagmorgen, 01. November 2020, gegen 04.30 Uhr wurde ein 34-jähriger Fußgänger aus Hamm auf der Südstraße im Bereich der sogenannten "Meile" überfallen. Der 34-Jährige wurde auf dem Gehweg der Südstraße unvermittelt von einer männlichen Person angegriffen und mit einer Bierflasche auf den Kopf geschlagen. Seine anschließende hilflose Lage nutzte der Täter aus, entwendete ein Handy und flüchtete vom Tatort in unbekannte Richtung. Der Geschädigte begab sich zur nahegelegenen Polizeiwache und schilderte den Vorgang. Im Anschluss wurde er aufgrund seiner Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männliche Person, etwa 160 Zentimeter groß, schwarze Haare, dickliche Figur, bekleidet mit einer dunklen Jeans und einem Wollpullover. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ab)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell