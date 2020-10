Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Dieb klaut Masken aus Handschuhfach

Hamm-MitteHamm-Mitte (ots)

Ein Paket mit 45 Mund-Nasen-Schutz-Masken aus dem Handschuhfach eines Autos war die Beute eines Diebes in der Nacht auf Freitag, 30. Oktober. Der Besitzer stellte am Freitagmorgen den Diebstahl aus seinem möglicherweise unverschlossenem Ford fest, der auf einem Parkstreifen an der Richard-Wagner-Straße abgestellt war. Hinweise zu dem unbekannten Masken-Dieb nimmt die Polizei Hamm telefonisch unter 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

