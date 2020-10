Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Wohnungseinbruch in der Innenstadt

Hamm-MitteHamm-Mitte (ots)

Die kurze Abwesenheit der Bewohnerin einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Ritterstraße nutzten Einbrecher am Donnerstag, 29. Oktober, in der Zeit von 15.30 Uhr bis 16.15 Uhr, aus.

Nach ihrer 45-minütigen Abwesenheit stellte die 82-Jährige ihre gewaltsam geöffnete Tür im zweiten Obergeschoss fest und alarmierte die Polizei. Unbekannte durchwühlten die Wohnung - zur Tatbeute kann noch keine Auskunft gegeben werden.

Bei Hinweisen zu dem Einbruch wenden Sie sich an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (mg)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell