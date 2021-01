Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Ins Schleudern geraten

Mit dem Gegenverkehr kollidierte am Dienstag ein Autofahrer auf der B10 bei Dornstadt.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 29-Jährige auf der B10 in Richtung Ulm. Im Bereich der Abzweigung nach Tomerdingen verlor der Fahrer des BMW bei winterlichen Straßenverhältnissen die Kontrolle. Der BMW schleuderte auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Renault. Im Anschluss kamen beide Autos in einer Böschung zum Stehen. Der 26-jähriger Renaultfahrer und der Unfallverursacher erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der 26-Jährige kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 9.000 Euro.

