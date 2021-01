Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Nach Unfällen geflüchtet

Dank zweier Zeugen ermittelte die Polizei in den vergangenen Tagen nach Unfällen in Ulm die mutmaßlichen Verursacher.

Ulm (ots)

Am Montag sei der Fahrer eines Fiat im James-Fitzmaurice-Weg unterwegs gewesen. Gegen 8.45 Uhr geriet der 40-Jährige bei schneebedeckter Straße ins Rutschen und fuhr gegen eine Steintreppe. Danach fuhr er weiter. Ein Zeuge hatte das mitbekommen und sich das Kennzeichen des mutmaßlichen Verursachers gemerkt. Den ermittelte die Polizei schnell. Der Fahrer muss jetzt mit einer Anzeige rechnen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 400 Euro. Dank einer aufmerksamen Zeugin blieb auch der Besitzer eines Nissan nicht auf seinem Schaden sitzen. Der hatte sein Auto am Montag in der Büchsengasse abgestellt. Eine 57-Jährige parkte am Dienstag gegen 8.45 Uhr rückwärts ein. Sie gab aber nicht acht und rammte den Nissan. Die Frau hinterließ einen Zettel und fuhr dann weg. Wegen des Schneefalls war der Zettel aber nicht mehr lesbar. Eine Zeugin notierte sich das Kennzeichen der Verursacherin und teilte es dem Besitzer des Nissan mit. Die Polizei ermittelte inzwischen die 57-Jährige, die am Steuer des Peugeot saß. Sie muss den Schaden bezahlen und sieht zudem einer Strafanzeige entgegen.

"Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei im Rahmen der Aktion "Stopp der Unfallflucht" dafür wirbt, Verantwortung zu übernehmen. Deshalb lobt die Polizei ausdrücklich das Verhalten des Zeugen. Er habe Verantwortung übernommen und dazu beigetragen, dass der Besitzer des beschädigten Autos nicht auf seinem Schaden sitzen bleibt.

++++0153042++++0155717

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell