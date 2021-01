Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Einbruch scheitert

Draußen blieben von Montag auf Dienstag Einbrecher in Ehingen.

Ulm (ots)

In den Nachtstunden versuchten Unbekannte zwei Eingangstüren an einer Firma in der Berkacher Straße aufzuhebeln. Ihre Bemühungen scheiterten und die Türen hielten stand. Unerkannt flüchteten sie wieder. Ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro blieb zurück. Das Polizeirevier Ehingen sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

