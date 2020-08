Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Rheurdt (ots)

Am Freitag, 31. Juli 2020, kam es gegen 20 Uhr an der Kreuzung Bongartzsteg / Hochend zum Zusammenstoß zwischen einm PKW VW Golf einer 32-Jährigen aus Issum und einem PKW Skoda Fabia einer 31-Jährigen aus Rheurdt. Durch den Zusammenstoß überschlug sich der VW Golf, wobei die Fahrerin schwer verletzt wurde. Die Fahrerin des Skoda sowie drei Insassen (28-jähriger Mann und zwei vierjährige Kinder) wurden vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 26.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell