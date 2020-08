Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - PKW-Brand - Zeugen gesucht

Weeze (ots)

Am Samstag, 01.08.20, gegen 00:20 Uhr, wurde eine Anwohnerin auf der Lorschstraße durch ein dumpfes Klirren wach. Als sie daraufhin aus dem Fenster schaute, sah sie Flammen, die aus dem Innenraum ihres vor der Wohnanschrift abgestellten Pkw Opel schlugen. Zunächst versuchte sie, das Feuer selbst zu löschen. Da dies misslang, wurde die Feuerwehr alarmiert, die den Brand schließlich löschen konnte. Zwecks weiterer Ermittlungen wurde der Opel sichergestellt. Zeugen teilten mit, dass sich kurz vorher eine Person in der Nähe des Pkw aufgehalten habe, die wiefolgt beschrieben wurde: männlich, ca. 40 Jahre, kräftige Statur, kurzes, dunkles Haar, bekleidet mit einem roten und einer kurzen Hose in "tarnfarbenden" Muster. Hinweise zum Geschehen sowie zur Person bitte an die Polizei Goch unter der Nummer: 02823/1080.

