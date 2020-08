Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve-Oberstadt - Brand von 2 Parkbänken - Zeugen gesucht

Kleve (ots)

Am Samstag, 01.08.20, zwischen 03:30 - 04:00 Uhr, setzten bislang unbekannte Täter in einem Park zwei Bänke in Brand. Dieser konnte zwar durch die FW gelöscht werden, die Bänke wurden aber vollständig zerstört. Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter der Nummer. 02821/5040.

