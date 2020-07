Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Gefährdungsdelikt

Radbolzen eines Hyundais gelockert

Kevelaer (ots)

Vermutlich schon am Freitag (24. Juli 2020) zwischen 09:30 und 11:00 Uhr haben unbekannte Täter offenbar alle fünf Radbolzen des vorderen linken Reifens eines Hyundai Santa Fe gelöst. Der Wagen war während des Tatzeitraums an der Weberstraße abgestellt. Die Wagenbesitzer machten sich wenig später auf den Weg in die Niederlande und bemerkten auf der Autobahn plötzlich merkwürdige Geräusche, die das Auto machte. Als sie nachschauten, entdeckten sie die gelockerten Radmuttern. Die Kripo Goch erbittet Zeugenhinweise unter Telefon 02823 1080. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell