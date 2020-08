Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: PKW-Diebstahl

schwarzer Audi Q2 entwendet

Rees (ots)

Am Samstag, 1. August 2020, zwischen 14.45 und 16.20 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen schwarzen Audi Q2, der an der Straße Bergswick abgestellt war. Der PKW mit dem amtlichen Kennzeichen KO - EM 419 ist erst zehn Tage alt. Hinweise zu verdächtigen Personen und Feststellungen an die Polizei Emmerich, Telefon 02822 - 7830.

