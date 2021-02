Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Unfall mit 10.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Bei einem Unfall in einem Kreisverkehr zwischen Kuppingen und Affstätt entstand am Freitag gegen 05.50 Uhr ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Ein 54 Jahre alter Renault-Fahrer war auf der Kreisstraße 1081, der sogenannten "Nordumfahrung", unterwegs und wollte in den Kreisverkehr mit der Bundesstraße 296 einfahren. Vermutlich übersah er hierbei den Ford einer 58-Jährigen, die sich bereits im Kreisverkehr befand, und es kam zu einem Zusammenstoß. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

