Ditzingen: Autofahrer flüchtet nach Unfall

Am Dienstag gegen 00.30 Uhr wurde auf der BAB 81 im Ausfahrtbereich der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach zwei beschädigte Leitpfosten entdeckt. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker war auf der Autobahn von Heilbronn kommend in Richtung Stuttgart unterwegs und verließ an der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach die Autobahn. Aus noch ungeklärten Gründen kam der Unbekannte im Ausfahrtbereich in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei Leitpfosten. Anschließend kam der Unbekannte hinter den Schutzplanken im Grünstreifen zunächst zum Stehen und setzte dann seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe einer dreistelligen Summe zu kümmern. An der Unfallstelle blieben Fahrzeugteile zurück. Demnach müsste der Wagen, bei dem es sich eventuell um einen silberfarbenen oder grauen Opel Vectra handelt, an der Fahrzeugfront beschädigt sein. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, zu melden.

