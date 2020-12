Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Einbruch in Firmengebäude

BorkenBorken (ots)

Einbrecher haben in Borken-Gemen mehrere Geräte vom Gelände einer Firma gestohlen. Die Täter hatten gewaltsam die Tür zu einem Verschlag auf dem Grundstück an der Ahauser Straße aufgebrochen. Aus dem Inneren entwendeten die Unbekannten eine Kettensäge und einen Laubbläser der Marke Stihl sowie mehrere Gasflaschen. Letztere fanden sich in der unmittelbaren Nähe wieder. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag und Dienstag. Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

