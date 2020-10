Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: PKW überschlug sich- Fahrer schwer verletz

Bandenitz/StolpeBandenitz/Stolpe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der BAB 24 zwischen Wöbbelin und Hagenow ist am Dienstagabend ein 29-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge beabsichtigte der Autofahrer einen LKW zu überholen, als er dabei aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In weiterer Folge prallte der PKW gegen die Mittelschutzplanke und überschlug sich anschließend. Das Fahrzeug kam neben der Autobahn zum Stehen. Der schwer verletzte deutsche Autofahrer wurde zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Im Zuge der Bergung des Unfallautos musste die BAB 24 in Fahrtrichtung Hamburg für wenige Minuten voll gesperrt werden.

