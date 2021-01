Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach der 29-jährigen Natascha M.

Dormagen, Neuss, Düsseldorf, Wuppertal, Hagen (ots)

Seit Mittwoch (27.01.) wird eine junge Dormagenerin vermisst, die morgens gegen 6:30 Uhr ihre Anschrift in Dormagen-Hackenbroich verließ, um sich vermutlich zu ihrer Arbeitsstätte nach Neuss (Sperberweg) zu begeben. Hinweise deuten darauf, dass sie sich von dort aus gegen 16 Uhr vermutlich in die Neusser Innenstadt begab und in Richtung Bahnhof ging. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte sie dort einen Zug in Richtung Düsseldorf und anschließend weiter nach Wuppertal beziehungsweise Hagen genommen haben.

Da die junge Frau sich möglicherweise krankheitsbedingt in hilfloser Lage befinden könnte, bittet die Polizei dringend um Mithilfe bei der Suche nach Natascha M..

Die Vermisste ist etwa 157 Zentimeter groß, von kräftiger Statur, hat schwarze Haare und ist bekleidet mit einer Camouflage Hose und einer beigen Winterjacke. Sie trägt schwarze Halbschuhe und einen camouflagefarbenen Rucksack. Die Gesuchte hat zudem ein Nasenpiercing.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten erbittet das Kriminalkommissariat 25 der Polizei im Rhein-Kreis Neuss unter der Telefonnummer 02131 300-0.

