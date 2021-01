Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ermittlungen nach tödlichem Brand auf einem Hochsitz

Meerbusch (ots)

Am Mittwoch (27.01.), gegen 22:30 Uhr, wählte eine Verkehrsteilnehmerin den Notruf, weil sie Zeugin eines Brandes nahe der Uerdinger Straße wurde. Feuerwehr und Polizei stellten am Einsatzort einen brennenden Hochsitz und eine tote Person fest. Nach den Löschmaßnahmen übernahm die Kripo die Ermittlungen zur Ursache des Feuers und zur Identität des aufgefundenen Brandopfers. Abschließende Untersuchungen stehen noch aus. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte es sich um eine Frau aus Meerbusch gehandelt haben, die sich berechtigt auf dem Hochsitz aufhielt. In die Ermittlungen band die Polizei unter anderem einen Brandsachverständigen ein. Derzeit wird geprüft, ob ein mit Gas betriebenes Heizöfchen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Feuers stehen könnte. Hinweise auf ein Fremdverschulden oder eine Beteiligung Dritter liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

