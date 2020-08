Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Brand in Kellerraum

Osnabrück (ots)

Die Berufsfeuerwehr und Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Stadtmitte mussten am späten Vormittag zu einem Kellerbrand in die Gellertstraße ausrücken. Ein Bewohner des Mehrfamilienhauses wurde gegen 11.20 Uhr auf Rauch im Keller aufmerksam, setzte daraufhin einen Notruf ab und alarmierte noch einen weiteren Bewohner des Hauses. Weitere Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Gebäude. Die Feuerwehr drang in der Folge in einen total verrauchten Kellerraum ein und löschte dort einen kleinen Brand, der im Bereich der dort gelagerten Gegenständen entstanden war. Die Polizei nahm die Ermittlungen zu der noch unbekannten Brandursache auf. Der entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden, Personen wurden nicht verletzt.

