Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: Fußplatte einer Warnbake brannte

Hasbergen (ots)

Am Sonntagabend, gegen 21:50 Uhr, bemerkten Anwohner einen Feuerschein an der Kreuzung Lotter Weg Ecke An der Feldriede. Polizei und Feuerwehr fanden im Bereich einer Brücke die brennende Fußplatte einer Warnbake vor. Die Herkunft der Platte konnte bislang nicht geklärt werden, im näheren Umfeld befindet sich derzeit keine Baustelle. Zeugen konnten berichten, dass die Platte wenige Stunden zuvor noch nicht an der Brandstelle gelegen hatte. Da eine Fußplatte aus Hartgummi nicht ohne weiteres in Brand gesetzt werden kann, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer eingeleitet. Wer Hinweise zu dem Feuer geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter 05401/879500.

