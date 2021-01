Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbrüche - Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen

Neuss (ots)

Im Neusser Norden waren Wohnungseinbrecher aktiv. An der Daimlerstraße traf es gleich zwei im Hochparterre gelegene Wohnungen eines Mehrfamilienhauses. In beiden Fällen hebelten Täter deren Balkontüren auf. Anschließend durchsuchten die Einbrecher Teile des Mobiliars. Art und Umfang der Beute ist bislang unbekannt. Die Tatzeit lag zwischen Dienstagnachmittag (26.01.), 17:00 Uhr, und Mittwochmorgen (27.01.), 07:45 Uhr.

An der "Neusser Weyhe" verschafften sich Tageswohnungseinbrecher am Mittwoch (27.01.), in der Zeit von 17:35 Uhr bis 20:00 Uhr, Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus. Die Täter hatten mit massiver Gewalt die Balkontür einer Erdgeschosswohnung aufgehebelt und Schmuck und Bargeld entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer zu den genannten Tatzeiten etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 mit dem Kriminalkommissariat 14 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei kann nicht überall sein, um Straftaten zu verhindern. Doch Nachbarn, die einander helfen, gibt es fast immer. Pflegen Sie daher den Kontakt zu Ihren Nachbarn - für mehr Lebensqualität und Sicherheit. Sprechen Sie die Bewohner Ihres Hauses oder Ihrer Nachbarhäuser an. Es gilt, aufmerksam gegenüber Fremden zu sein und eine gesunde Skepsis an den Tag zu legen. In einer aufmerksamen Nachbarschaft haben Einbrecher, Diebe und Betrüger kaum eine Chance. Wenn Ihnen oder Ihren Nachbarn etwas verdächtig vorkommt, verständigen Sie sofort die Polizei (110).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell