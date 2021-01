Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Taschendiebe in Stürzelberg aktiv - Die Polizei warnt und sucht Zeugen

Dormagen-Stürzelberg (ots)

Am Mittwochmittag (27.01.) erhielt die Polizei Kenntnis von zwei Taschendiebstählen, die sich in einem Discounter sowie auf einem Kundenparkplatz eines Supermarktes an der Straße "Am Weißen Stein" ereignet hatten. In der Zeit von 11:45 Uhr bis 12:45 Uhr war eine 79-Jährige in einem Discounter einkaufen und musste an der Kasse feststellen, dass sich ihre Geldbörse nicht mehr in ihrer Handtasche befand. Die Seniorin hatte zuvor nichts Ungewöhnliches bemerkt. Sie erstattete Anzeige.

Nur wenig später, gegen 13:05 Uhr, befand sich ein 68-Jähriger auf dem Parkplatz eines Supermarktes und telefonierte. Währenddessen sprach ihn ein Unbekannter an und wollte ihm scheinbar auf einem Stadtplan etwas zeigen. Der Angesprochene wies ihn auf das Abstandsgebot hin, weil sein Gegenüber immer näher kam. Daraufhin entfernte sich der Mann. Auch der 68-Jährige musste anschließend den Verlust seiner Geldbörse feststellen und informierte die Polizei. Der Unbekannte soll etwa 160 Zentimeter groß gewesen sein, war vermutlich älter als 50 Jahre und sprach mit Akzent. Er trug eine Maske sowie eine Mütze.

Das Kriminalkommissariat 25 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 zu melden.

Aus gegebenem Anlass warnt die Polizei: Taschendiebe sind jederzeit unterwegs. Seien Sie generell misstrauisch, wenn Ihnen jemand zu nahe kommt, den Sie nicht kennen. Taschendiebe treiben vor allem dort ihr Unwesen, wo Menschen abgelenkt sind.

Weitere Präventionstipps finden Sie auf der Internetseite der Polizei im Rhein-Kreis Neuss: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-taschendiebe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell