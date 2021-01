Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Bewohner überrascht Einbrecher - Zeugen gesucht

In Neuss überraschte die Bewohnerin eines Reihenhauses am Dienstagabend (26.01.) an der Ittenbachstraße im Ortsteil Selikum ungebetene Gäste auf frischer Tat. Als sie, gegen 18:20 Uhr, verdächtige Geräusche im Obergeschoss hörte, informierte die Zeugin zunächst einen Angehörigen.

Als die mutmaßlichen Einbrecher erkannten, dass sie offensichtlich bei ihrem Tun ertappt worden waren, gaben sie Fersengeld und flüchteten aus dem Haus in unbekannte Richtung. Beschreiben konnte der Wohnungsinhaber die Täter nicht. Eine Fahndung nach Verdächtigen durch die Polizei verlief bislang ohne Erfolg.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die weitere verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Tatortes gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

"Soll ich einen entdeckten Einbrecher aufhalten?" Vorsicht! Einbrecher wollen nicht entdeckt werden und vermeiden nach Möglichkeit jede Konfrontation. Wenn Sie einen Einbrecher bemerken, stellen Sie sich ihm keinesfalls in den Weg! Spielen Sie nicht den Helden. Verständigen Sie stattdessen sofort die Polizei und geben Sie ihr eine möglichst gute Beschreibung des Täters und seines eventuell eingesetzten Fluchtfahrzeugs. Wählen Sie in diesen Situationen sofort die Notrufnummer 110.

