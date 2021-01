Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Senioren bestohlen - Die Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

Am Dienstag (27.01.), gegen 16:15 Uhr, war ein lebensälteres Ehepaar an der Sebastianusstraße in der Neusser Innenstadt unterwegs und wurde von zwei jungen Männern angesprochen. Sie fragten die Senioren nach dem Weg zur Wupperstraße, entfernten sich dann jedoch wieder.

Anschließend stellte der Ehemann fest, dass Geld aus der schwarzen Umhängetasche fehlte, die an dem Rollstuhl seiner Frau angebracht war. Augenscheinlich hatte einer der beiden jungen Männer während des Gesprächs das Geld entwendet. Beide sollen etwa 20 Jahre alt gewesen sein, hatten dunkle Haare und jeweils eine schwarze Jacke an.

Das Kriminalkommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer das Duo oder den Vorfall beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 bei der Polizei zu melden.

Die Polizei rät: Aus aktuellem Anlass: Seien Sie misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen werden und achten Sie auf Ihre persönlichen Sachen sowie Wertgegenstände. Weitere Präventionstipps finden Sie auf der Internetseite der Polizei im Rhein-Kreis Neuss: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-taschendiebe

