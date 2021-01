Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Abfallcontainer in Brand geraten - Polizei ermittelt

Rommerskirchen (ots)

Am Montagnachmittag (25.01.), gegen 16:50 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zu brennenden Abfallbehältern am Gorchheimer Weg gerufen. Die beiden Container, die in einem überdachten Abstellbereich der dortigen Schule abgestellt waren, brannten in voller Ausdehnung. Zeugen hatten kurz vor Ausbruch des Brandes zwei junge Männer und eine junge Frau beobachtet, die sich über den Nettesheimer Weg in Richtung Bahnunterführung entfernt haben sollen.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Eine Fahndung nach dem Trio, eine Personenbeschreibung liegt nicht vor, verlief bislang ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell