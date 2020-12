Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Radfahrer schlägt Reiterin

RaesfeldRaesfeld (ots)

Ein Radfahrer hat am Sonntag in Raesfeld eine Reiterin geschlagen. Die 40-Jährige war mit ihrem Pferd im Bereich der Erler Heide unterwegs. Als sich Fahrräder näherten, reagierte das Tier nach Angaben der Frau nervös auf das flackernde Vorderlicht eines der Räder. Die Raesfelderin bat den Radfahrer, das Licht so einzustellen, dass es nicht blendet. Der Rekener reagierte zunächst verbal aggressiv. Als die Reiterin abstieg und ihr Pferd am Zügel führte, schlug der 48-Jährige der Frau ins Gesicht. Zeugen gingen dazwischen und hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige.

