POL-BOR: Ahaus - Polizistin versteht arabisch geäußerte Beleidigung

Damit hatte der 31-Jährige sicherlich nicht gerechnet: Genau verstanden hat eine Polizeibeamtin die Beleidigungen, die ein Billerbecker in ihrer Gegenwart in arabischer Sprache geäußert hatte. Die Beamtin war in der Nacht zum Samstag zusammen mit einem Kollegen in der Innenstadt von Ahaus im Einsatz. Dort parkte ein Fahrzeug verbotswidrig in der Fußgängerzone - nicht zum ersten Mal, wie die beiden Polizeibeamten aus Erfahrung wussten. Sie kontrollierten das Fahrzeug in Gegenwart mehrerer Männer. Einer von ihnen äußerte mehrfach Beleidigungen auf sexueller Grundlage. Als die Beamtin den 31-Jährigen damit konfrontierte, zeigte er sich jedoch wenig einsichtig und verhielt sich weiterhin verbal provozierend und beleidigend. Seinen Personalausweis zeigte er erst nach mehrfacher Aufforderung vor. Der Vorfall zieht nun Konsequenzen nach sich: Die Beamten fertigten eine Strafanzeige.

