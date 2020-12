Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Mit Microsoft-Masche überzeugt

BorkenBorken (ots)

Einem Betrüger den Zugriff auf seinen Computer eröffnet hat am Freitag ein Mann in Borken. Ein Anrufer hatte sich gemeldet und in englischer Sprache behauptet, Mitarbeiter der Firma Microsoft zu sein. Es gebe Probleme mit dem Computer des Senioren. Der Täter trat so überzeugend auf, dass der Geschädigte ihm den Online-Zugang zu seinem Rechner ermöglichte. Im Anschluss an das Telefonat schöpfte der Borkener jedoch Verdacht und löschte die Programme, die der Betrüger installiert hatte. Zu einem finanziellen Schaden kam es ersten Feststellungen nach glücklicherweise nicht.

Das aktuelle Beispiel zeigt: Neben vielen anderen Methoden versuchen Betrüger immer wieder auch mit der sogenannte Microsoft-Masche, an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Wer einen derartigen Anruf bekommt, sollte das Gespräch sofort abbrechen - Mitarbeiter von Microsoft rufen nicht bei Nutzern ihrer Software an. Weitere Hinweise: www.polizei-beratung.de.

