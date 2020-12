Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - "Falsche Polizisten" legen ältere Dame herein

RhedeRhede (ots)

Eine Seniorin ist am Freitag in Rhede auf die Machenschaften von Betrügern hereingefallen. Ein Anrufer hatte sich am Abend gemeldet und der betagten Frau gegenüber als Polizeibeamter ausgegeben. Der Täter behauptete, das Sparbuch der Frau in Sicherheit bringen zu wollen. Kurz darauf erschien ein angeblicher Kollege als "Abholer", der das Sparbuch und die Debitkarte der Frau an sich nahm. Beschreibung: untersetzte Statur, circa 1,70 bis 1,80 Meter groß, sprach Deutsch ohne Akzent. Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Die Polizei warnt vor dem Hintergrund dieses aktuellen Falls erneut vor derartigen betrügerischen Machenschaften. Die Täter gehen dabei psychologisch geschickt vor: Sie schaffen bedrohliche Szenarien, mit denen sie die Angerufenen emotional beeinflussen. Wer einen derartigen Anruf bekommt, sollte das Gespräch sofort beenden und im Zweifelsfall die Polizei verständigen.

