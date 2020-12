Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Zweiräder aus Garage entwendet

RhedeRhede (ots)

Ein Pedelec vom Typ Gudereit EC 5.5, drei Fahrräder und die elektronische Steuerungseinheit eines weiteren Zweirads haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Rhede gestohlen. Die Täter waren in die Garage eines Grundstücks an der Burloer Straße gelangt. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 15.00 Uhr, und Samstag, 07.00 Uhr. Hinweise erbittet die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

