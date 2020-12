Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unter Drogeneinfluss unterwegs

GronauGronau (ots)

Ein unfreiwilliges Ende hat am Freitag die Autofahrt eines 53-Jährigen genommen. Polizeibeamte hatten den Niederländer am Nachmittag kontrolliert, als er die Enscheder Straße befuhr. Ein Drogenvortest schlug positiv an auf Kokain. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine Anzeige. Ein Arzt entnahm im in der Polizeiwache Gronau zwei Blutproben, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können.

