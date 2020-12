Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Gastronomie

GronauGronau (ots)

Einbrecher sind in der Nacht zum Samstag in Gronau in einen Gastronomiebetrieb eingedrungen. Um in das Gebäude am Theodor-Heuss-Platz zu gelangen, hatten sie sich an einer Tür zu schaffen gemacht. Im Inneren durchsuchten die Täter die Räume. Ob sie etwas entwendet haben, steht noch nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell