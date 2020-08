Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizei fasst Dieb aufgrund Beschreibung eines Zeugen

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld Stieghorst - Ein aufmerksamer Nachbar beobachtete am Samstag, 22.08.2020, in einem Hinterhof an der Detmolder Straße einen verdächtigen Mann, der sich an einem Schuppen zu schaffen machte und schließlich mit einem länglichen Gegenstand verschwand. Die Polizei fasste anschließend einen Mann, der im Verdacht des Diebstahls einer Motorsäge steht.

Gegen 4 Uhr informierte der 39-jährige Nachbar die Polizei über seine Beobachtungen und konnte den verdächtigen Mann inklusive seiner Bekleidung beschreiben. Ermittlungen ergaben, dass aus dem Schuppen eine Motorsäge entwendet worden war.

Im Rahmen der Fahndung traf die Polizei etwa 15 Minuten später im Nahbereich eine verdächtige Person an. Der 36-jährige Tatverdächtige führte keine Gegenstände mit sich und stritt auf Vorhalt die Tat ab. Die Beschreibung des Zeugen traf jedoch anhand mehrerer Merkmale seiner Bekleidung auf ihn zu. Die Polizei erstattete Strafanzeige gegen ihn.

