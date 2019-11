Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kradfahrer verunglückt

53940 Hellenthal (ots)

Dienstagmorgen (09.15 Uhr) befuhr ein 66-Jähriger aus Hellenthal mit seinem Motorrad die Gemeindestraße von Kreuzberg nach Heiden. Auf der abschüssigen Strecke verlor er in einer Kurve die Gewalt über sein Zweirad. Nach eigenen Angaben bemerkte er bei seinem Bremsmanöver das Wegrutschen seines Hinterrades. Er kam mit seinem Krad von der Straße ab und rutschte in einen Bachlauf. Erst nach einer Viertelstunde konnte er sich unter seinem Motorrad befreien und zur Straße kriechen. Hier fanden andere Verkehrsteilnehmer den Verletzten und informierten den Rettungsdienst. Ein Rettungswagen brachte den Hellenthaler in ein Krankenhaus.

