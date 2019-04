Polizei Duisburg

POL-DU: Bergheim: Mülltonne und Buschwerk angekokelt

Duisburg (ots)

Am Mittwoch (24. April, 15:25 Uhr) rückten Feuerwehr und Polizei zu einer brennenden Mülltonne und angekokeltem Buschwerk an der Jägerstraße aus. Dank der Löscharbeiten blieb der Müllbehälter unbeschädigt. Der Busch allerdings hat deutlich angebrannte stellen. Eine Zeugen hatte beobachtet, wie ein circa 10 Jahre alter Junge versucht hat, die Glutnester auszutreten. Als er die 38-Jährige entdeckte, rannte das Kind in Richtung "Auf dem Berg" weg. Er ist circa 1,40 Meter groß, hat blonde Haare, trug eine Brille sowie ein rotes Oberteil und eine blaue Jeans. Hinweise nimmt das KK 35 unter 0203 280-0 entgegen. (JG)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801041

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell