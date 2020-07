Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Schwerer Verkehrsunfall auf B402

Haselünne (ots)

Gestern kam es um 12:45 Uhr auf der B402 in Haselünne zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich, zwei Personen lebensgefährlich und zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 18-Jährige befuhr mit einem Opel die B402 von Meppen in Richtung Haselünne. Aus bisher unbekannter Ursache geriet sie nach links in den Gegenverkehr und kollidiert frontal mit einem Wohnmobil. Ein hinter dem Wohnmobil fahrender BMW konnte nicht mehr ausweichen und fuhr auf dieses auf. Der 88-jährige, niederländische Fahrer des Wohnmobils wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Seine 76.jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletz und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die 18-jährige Opel-Fahrerin wurde ebenfalls mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die 27-jährige Fahrerin des BMW und ihr 26-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Ein viertes Fahrzeug wurde durch herumfliegende Fahrzeugteile beschädigt. Die Fahrbahn war für die Bergungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt. Die Feuerwehr Haselünne war mit sieben Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell