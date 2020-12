Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Zweifacher Brand an gleicher Stelle

GronauGronau (ots)

Bauschutt und Kunststoffplatten haben in der Nacht zum Sonntag in Gronau-Epe gebrannt. Das Geschehen spielte sich auf einem Grundstück an der Gasstraße ab: Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Brand gegen 00.25 Uhr gemeldet. Kräfte der Feuerwehr Gronau löschten die Flammen. Rund fünf Stunden später wurde die Feuerwehr erneut an die Gasstraße gerufen - wieder standen dort die Bauabfälle in Brand. Die Kripo schließt Brandstiftung nicht aus und bittet um Hinweise: Tel. (02562) 9260.

