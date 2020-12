Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Stein in Heckscheibe geworfen

BorkenBorken (ots)

Mit einem Schotterstein hat ein Unbekannter am Freitag in Borken-Marbeck einen parkenden Wagen beschädigt: Der Täter warf die Heckscheibe des Fahrzeugs ein, das auf einem Hofgelände an der Straße Fleter Esch gestanden hatte. Zu der Tat kam es zwischen 19.00 Uhr und 19.30 Uhr. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell